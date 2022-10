Iraanse ordetroepen schieten op duizenden herdenkers van moord op Mahsa Amini

De Iraanse veiligheidsdiensten hebben op demonstranten geschoten die bijeen waren gekomen om de dood van Mahsa Amini te herdenken. De 22-jarige Koerdische werd veertig dagen geleden vermoord door het regime nadat ze was gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste wijze zou hebben gedragen. Sindsdien komt een deel van de bevolking, veelal vrouwen, in opstand tegen de overheid.

Woensdag trokken duizenden personen samen op richting de woonplaats van Amini en naar de begraafplaats waar de vrouw begraven ligt. Het is een Iraans gebruik om doden op dag veertig te herdenken. Bij de demonstratie wierpen vrouwen hun hoofddoeken af en staken die in brand. De ordepolitie greep met harde hand in en schoot met rubberkogels en traangas op de demonstranten. Mensenrechtenorganisaties hebben geen indicatie van eventuele slachtoffers. Volgens de veiligheidsdiensten is bij de protesten een dode gevallen.