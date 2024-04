Iraanse militairen kapen in Perzische Golf enorm containerschip van Israëlische rederij

Het zou volgens onbevestigde berichten gaan om de MSC Aries, een 366 meter lang containerschip dat vaart onder Portugese vlag en eigendom is van de rederij Zodiac Maritime. Dat bedrijf is deels eigendom van de Israëlische zakenman Eyal Ofer. Op videobeelden is te zien dat het schip, dat op weg was naar India, vanuit een helikopter wordt geënterd. Volgens Iran wordt het schip overgebracht naar een Iraanse haven.