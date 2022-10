Iraanse klimster die hoofddoek afdeed verdwenen, vermoedelijk naar beruchte Evin-gevangenis overgebracht Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 132 keer bekeken • bewaren

De Iraanse klimster Elnaz Rekabi is na het afdoen van haar hoofddoek op de Aziatische Kampioenschappen in Zuid-Korea spoorloos verdwenen. Volgens de onafhankelijke nieuwswebsite IranWire is de atlete bij terugkeer in Iran gearresteerd en afgevoerd naar de beruchte Evin-gevangenis.

Zondag kwam Rekabi in Seoul in actie, waarbij ze zonder hoofddoek aan de start verscheen. Het was daarbij niet duidelijk of dat een statement was tegen het Iraanse regime en steun aan de demonstranten, of een ongeluk. Een video van de hoofddoekloze Rekabi werd veel gedeeld online en door de actievoerders met gejuich ontvangen. De regeringssgezinde krant Hamshari gooide olie op het vuur door te zeggen af te wachten hoe het ministerie van Sport op de actie zou reageren.

Na de sportprestatie van Rekabi verdween ze van de radar. Ook vrienden van de atlete vernamen niets meer van haar. Dinsdag verscheen er plots een bericht op het Instagram-account van Rekabi waarin stond dat ze met haar ploeggenoten terug naar Iran was gereisd en dat het niet haar bedoeling was geweest haar hoofddoek af te werpen, dat zou een ongeluk zijn geweest. Ook stonden er excuses bij aan iedereen die zich er zorgen over had gemaakt.

Volgens IranWire is Rekabi door het hoofd van de nationale klimfederatie - Reza Zarei, een voormalig medewerker van het ministerie van Informatie - naar de Iraanse ambassade in Seoul zijn gelokt. De opdracht om Rekabi daar aan te houden, zouden van de Iraanse Revolutionaire Garde komen. Eenmaal aangekomen in Iran werd Rekabi volgens een bron overgebracht naar de gevangenis.

Diezelfde bron heeft ook aan IranWire laten weten dat Rekabi’s beslissing om de hoofddoek af te doen weken geleden al werd genomen. Dat ze uiteindelijk geen asiel aanvroeg in Zuid-Korea, wetende wat haar in Iran te wachten stond, is omdat haar echtgenoot in Iran was achtergebleven.