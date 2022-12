Iraans regime executeert demonstrant in het openbaar

In Mashhad, de op een na grootste stad van Iran, heeft het regime een demonstrant in het openbaar geëxecuteerd door middel van ophanging. Het is tweede keer dat een deelnemer aan de protesten wordt omgebracht via de doodstraf maar voor het eerst dat een dergelijke executie publiek plaatsvindt en niet in de gevangenis. Al wekenlang zijn er felle protesten van de bevolking tegen het islamitisch regime. De barbaarse executie lijkt bedoeld om de demonstranten te intimideren.