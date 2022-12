Iraans regime arresteert beroemde actrice Taraneh Alidoosti wegens steun aan demonstranten

De Iraanse autoriteiten die er maar niet in slagen de volksopstand te bezweren hebben een van de beroemdste actrices van het land gearresteerd. Taraneh Alidoosti, die onder meer speelt in Oscar-winnaar The Salesman, is opgepakt een week nadat ze op Instagram waar ze 8 miljoen volgers heeft haar solidariteit betuigde met de eerste ter dood veroordeelde demonstrant. Haar instagram-account is zondag gedeactiveerd. Ze heeft via Instagram minstens drie keer haar steun betuigd aan de protesten tegen het regime, zoals onder te zien is in dit BBC-item uit november.