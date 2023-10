Inwoners Gaza klem tussen geweld en geweld

Het Israëlische leger waarschuwt de inwoners van Gaza-stad dat ze moeten vluchten naar het zuiden van hun kleine woongebied. De waarschuwing wordt gezien als signaal dat het Israëlische leger op het punt staat het Palestijns grondgebied binnen te vallen. De VN ontving eerder de waarschuwing dat de bevolking in het noorden van de Gazastrook een etmaal de tijd krijgt om zich uit de voeten te maken.

Volgens de VN komt het erop neer dat zo'n 1,1 miljoen mensen zich moeten verplaatsen. "De Verenigde Naties vinden het onmogelijk om zo'n verplaatsing te laten plaatsvinden zonder verwoestende humanitaire consequenties", zegt de volkerenorganisatie. De VN roept Israël op om de oproep in te trekken, om zo "te voorkomen dat wat al een tragedie te noemen is, verandert in een ramp"