Inwoners Belgische Voerstreek gedwongen te verhuizen vanwege klimaatcrisis

Terwijl in Nederland een regering aantreedt van mensen die de klimaatcrisis wegwuiven als onzin, zien sommige inwoners van de Voerstreek, net over de grens bij Limburg, zich genoodzaakt te verhuizen. Voor de tweede keer in drie jaar tijd werd de plaats getroffen door zeer hevige overstromingen, dit keer nog zwaarder dan in 2021.

Rosemarie Franssen is nog in shock en trilt, als ze vertelt over de taferelen die zich vrijdagavond afspeelden in het Luikse Dalhem. “Ik was even naar buiten gegaan, op de oprit, om te kijken hoe hoog het water stond”, zegt ze. “Maar toen ik wilde terugkeren, was het al te laat. Ik raakte mijn huis niet meer in. Mijn echtgenoot stond op de eerste verdieping.” Een buurman schoot haar te hulp. Ze raakte opnieuw binnen, het koppel moest zich een hele nacht op de eerste verdieping verschansen. “Maar slapen lukte niet. Het water maakte een hels kabaal, terwijl het onze hele living opslokte. We konden enkel wachten tot het weer wegtrok”, zegt echtgenoot Paul Delrez. (...) Hij kijkt naar zijn huis aan het anders zo idyllische riviertje Berwijn. “Dit is de tweede keer in drie jaar. Wij kunnen hier niet meer blijven. Er zal niets anders opzitten dan te verhuizen.”