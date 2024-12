Invoeren grenscontroles leidt tot toename gevaarlijk sluipverkeer in de grensregio Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

Op de N35, een risicovolle weg bij Enschede, is het vrachtwagenverkeer fors toegenomen vanwege de invoering van grenscontroles. Per week rijden er nu zo'n 2000 trucks meer over de provinciale route, een toename van 25 procent. De trucks doen dat om de files te omzeilen die ontstaan als gevolg van de controles aan de grenzen.

In opdracht van PVV-minister Faber wordt er steekproefsgewijs weer gecontroleerd bij de grenzen. Duitsland was daar al eerder toe overgegaan en de effecten zijn duidelijk merkbaar, maar anders dan de bedoeling was. De onveiligheid neemt toe. De N35 bij Enschede staat al jaren te boek als gevaarlijk. In 5 jaar tijd vonden er op het stuk van 5 kilomter lengte 34 ongelukken plaats, waaronder enkele dodelijke. De plotselihge toename lijkt het probleem erger te maken.

"Daar maken we ons zorgen over, omdat de N35 al een knelpunt was, zowel qua doorstroming als verkeersveiligheid", zegt Christian ter Braack van de gemeente Enschede bij Oost . Hij wil dat er snel maatregelen worden genomen. Na de aanslag eind augustus in de stad Solingen namen de Duitsers in korte tijd een aantal maatregelen, waaronder de herinvoering van grenscontroles. Sinds die tijd wordt vooral de grensovergang op de snelweg A1 bij De Lutte streng gecontroleerd. Soms staat het verkeer daar een half uur in de file.