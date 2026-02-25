Invloed van Amerikaanse cultuur op Europeanen is veel te groot Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 314 keer bekeken • Bewaren

Europeanen zijn voor hun cultuur bijna volledig aangewezen op de Verenigde Staten, het film-, tv- en muziek aanbod is vrijwel volledig Amerikaan. Zo hebben de Amerikanen bijna een monopolie op het aanbod van streamingsdiensten in Nederland, blijkt uit cijfers van JustWatch.

Die culturele dominantie heeft grote invloed op de manier waarop Europeanen over zaken denken. In Nederland is dat nog sterker dan in andere landen omdat die beschermingsmaatregelen hebben genomen. Frankrijk bijvoorbeeld eist van aanbieders dat een fors deel van het aanbod Frans en/of Europees is.

Het eenzijdige culturele aanbod ondermijnt de Europese identiteit en het gevoel van solidariteit, stellen deskundigen in een reportage van Nieuwsuur. Bovendien is het vrije Amerikaanse klimaat in hoog tempo aan het verdorren. In Hollywood heerst angst voor de toorn van het regime in Washington waardoor bepaalde films niet meer gemaakt worden en onderwerpen gemeden.