Invasieve ziekteverspreiders rukken op dankzij klimaatcrisis: gelekoortsmuggen in Londen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 76 keer bekeken • Bewaren

Terwijl het westnijlvirus in Nederland om zich heen grijpt – er zijn tot nu toe negen patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege een besmetting, terwijl er één is overleden – dient zich aan de andere kant van de Noordzee een nieuw probleem aan. In oost-Londen zijn broedende gelekoortsmuggen (aedes aegypti) aangetroffen, meldt The Guardian.

“De Aedes aegypti-mug, die normaal gesproken in tropische en subtropische gebieden voorkomt, kan dengue, chikungunya en het zikavirus overdragen in landen waar deze infecties circuleren. Hoewel geen van deze ziekten dodelijk is, kunnen ze wel complicaties veroorzaken. Het zikavirus wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met ernstige problemen tijdens en na de zwangerschap.”

De Britse gezondheidsdienst UKHSA vermoedt dat de muggen via voertuigen, bagage of geïmporteerde planten het land zijn binnengekomen. Normaal gesproken is het in het Verenigd Koninkrijk te koud voor de aedes aegypti-muggen, maar onder invloed van de opwarming van de aarde verandert dat.

“We zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met invasieve muggensoorten en er zullen steeds meer meldingen binnenkomen dat ze in het Verenigd Koninkrijk kunnen overleven”, aldus de UKHSA.

Ook het westnijlvirus profiteert van de hogere temperaturen waar West-Europa mee te maken heeft. De muggen die het virus verspreiden, zijn talrijker en actiever als het kwik stijgt.