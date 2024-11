Inval bij Netflix, autoriteiten vermoeden fraude via belastingparadijs Nederland Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 327 keer bekeken • bewaren

Nederland is een belastingparadijs. Nee, niet voor sporters of lezers die dankzij het ultrarechtse kabinet straks 21 procent btw mogen aftikken. En ook niet voor de hardwerkende Nederlander die al lang had kunnen stoppen met werken als zij een euro kreeg voor elke keer dat een VVD’er het over hardwerkende Nederlanders heeft. Nee, Nederland is een belastingparadijs voor multinationals die zoveel mogelijk geld willen overhouden.

Een van die multinationals is het Amerikaanse Netflix. Volgens de Franse autoriteiten maakt de streamingdienst echter iets té gretig gebruik van het gunstige fiscale klimaat in Nederland. Op verzoek van de Franse justitie vond er daarom dinsdag een inval plaats op het in het Amsterdam Zuid gevestigde Netflix-hoofdkantoor voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Het ANP schrijft dat Netflix in Frankrijk nauwelijks belasting betaalt dankzij een dubieuze constructie. “Het Franse blad La Lettre meldde vorig jaar dat de Franse activiteiten van Netflix tot 2021 zo waren gestructureerd dat alle abonnees zich inschreven bij een Nederlandse dochteronderneming. Daardoor betaalde het bedrijf minder dan 1 miljoen euro aan belasting in Parijs over de jaren 2019 en 2020.”