Introduceer een onafhankelijke Kamervoorzitter als 151e Kamerlid

18 apr. 2023 - 18:27

@Jozias "Racist zijn is nergens strafbaar gesteld. " Er is verschrikkelijk veel gedrag niet strafbaar dat ongeschikt maakt voor functies. "Punt blijft dat u onderscheid maakt op basis van politieke overtuiging/ gezindheid. " Wat een onzin. Ik constateer ongeschiktheid op basis van relevante kenmerken. Zoals ik elders schrijf. Zorg voor een ondemocratische samenleving dan is een ondemocratische voorzitter wel geschikt. Ik weet dat je daar naar streeft. "Als hij een strafbaar feit pleegt kunt u aangifte doen. Maar het categorisch uitsluiten van pvv’ers is exact hetzelfde als het uitsluiten van al die andere groepen. "' Ik heb de reden aangegeven waarom die niet geschikt is. Daar ga je niet op in. Bosman mag in de tweede kamer de racist zijn die hij daarbuiten niet mag zijn. Juist dat maakt hem ongeschikt. Dat heeft niets met aangiften van doen. Je procedure denken kan je inborst allang niet meer verbergen Jozias. Het is een houding om niet direct door de mand te vallen. "Wie gaat er nu in tegen democratische waarden en de grondwet? " Altijd jij. Want jij zet ze altijd in voor daders, extreem rechts en de heersende macht. Slachtoffers en mensen die moeten sappelen zijn altijd aan de kant die waarvoor de waarden in jouw zienswijze niet moeten gelden. Alleen in zo'n mindset is het uberhaupt mogelijk dat je een racist in staat acht om een voorzitter te zijn van het belangrijkste democratische instrument wat we in Nederland hebben.