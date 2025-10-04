Interview met Syrisch gezin offline gehaald na extreemrechtse haatgolf Katwijk Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 761 keer bekeken • bewaren

De Katwijksche Post heeft een artikel over een christelijk Syrisch vluchtelingengezin offline moeten halen na een lawine aan racistische haatberichten. Het gezin, dat tijdens de oorlog naar Nederland vluchtte en nu als ondernemer een nieuw leven opbouwt, vroeg de redactie het verhaal te verwijderen omdat ze zich niet meer veilig voelden. Hoofdredacteur Marc Wonnink spreekt van reacties "bij de beesten af" die volgens hem richting het strafbare gingen.

De digitale publicatie lokte maandagavond talloze agressieve reacties uit, afkomstig van zowel lokale bewoners als nepprofielen. Hoewel de redactie gewend is aan "stevige meningen uit de gemeenschap", overschreed de toon deze keer volgens Wonnink "alle grenzen". Het oorspronkelijke artikel beschreef juist hoe het gezin veel steun ervoer vanuit Katwijk.

Het Katwijkse gemeentebestuur veroordeelt de haatreacties scherp en roept inwoners op zich ertegen uit te spreken. De gemeente wijst ook op nazistische graffiti die deze week in de duinen verscheen, te weten hakenkruizen en racistische leuzen, en spreekt van "een zorgwekkende verharding in de samenleving".

Bij de laatste verkiezingen werd in Katwijk de PVV veruit de grootste partij. De racistische leuzen kunnen ook niet los worden gezien van de standpunten van de eenmanspartij van Geert Wilders en diens retoriek - inmiddels gretig overgenomen door partijen als de VVD, BBB en JA21 -, net als bij de extreemrechtse rellen op Malieveld.

