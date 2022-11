Intersectionele klimaatactivisten bezetten gemeenteraad Emmen uit protest tegen komst Zwarte Piet

In Emmen hebben leden van Extinction Rebellion maandagmiddag de gemeenteraadsvergadering verstoord, zo is te zien bij RTV Drenthe. Ze verrasten de politici met de leuze 'Kick Out Zwarte Piet' en eisten dat de gemeente er zorg voor draagt dat de racistische figuur achterwege blijft bij de komende intocht van Sinterklaas. ,,We blijven hier tot geen enkele piet meer in Emmen rondloopt die kwetsend is’’, laat een actievoerder weten in het Dagblad van het Noorden.