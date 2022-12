Internet geen vrijplaats meer voor rellen, online onruststokers krijgen in Almelo voortaan de gemeente op hun dak

Het internet is voor relschoppers in Almelo voortaan geen vrijplaats meer voor ondermijnend gedrag. Er wordt voortaan gemonitord en vastgelegd wie op sociale media oproept tot ongeregeldheden. ‘Een moderne overheid moet ook online kunnen optreden,’ aldus burgemeester Arjen Gerritsen.

Voorbeelden van rellen en ongeregeldheden die online werden aangewakkerd zijn bijvoorbeeld de avondklokrellen, maar ook de boerenprotesten beginnen meestal op sociale media. Ook de gemeente Almelo heeft daar last van gehad. De burgemeester laat nu weten:

“Online oproepen via apps, sociale media of internet kunnen leiden tot fysieke verstoringen van de openbare orde. We moeten daarop voorbereid zijn. Ik vind het daarom van groot belang dat de bestuursrechtelijke bevoegdheden van burgemeesters aansluiten bij de elkaar snel opvolgende digitale ontwikkelingen."