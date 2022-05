Interne commissie: SP-deelname gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam in strijd met eigen regels Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Het SP-partijbestuur zich schuldig gemaakt aan ‘het buitenspel zetten van democratische spelregels en democratisch genomen besluiten’. Dat is het oordeel van de interne beroepscommissie van de partij, zo meldt NRC. Volgens de commissie had het SP-bestuur de deelname aan de raadsverkiezingen in Rotterdam niet mogen doordrukken.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voerde het landelijke partijbestuur een ware zuivering door binnen de lokale afdelingen. Leden die naast het partijlidmaatschap ook lid waren van jongerenafdeling ROOD of discussiegroepen als het Marxistisch Forum werden rücksichtslos uit de partij gegooid. Tientallen SP’ers bevonden zich vanwege een ‘gebrek aan loyaliteit’ plots buiten de partij, waaronder ook lokale politici. In Rotterdam bijvoorbeeld, waar een aantal geroyeerde leden al op de kandidatenlijst stond voor de verkiezingen.

De Rotterdamse afdeling weigerde het verzoek vanuit de landelijke partij om deze kandidaten van de lijst te halen, zoals hun goed recht was. Daarop besloot de SP een alternatieve kandidatenlijst aan te leveren met loyalisten. De Rotterdamse afdeling stemde tegen, maar de landelijke partijtop drukte de lijst toch door en wist één zetel in de Rotterdamse raad te bemachtigen.

De interne commissie oordeelt nu dat het partijbestuur hiermee zijn eigen boekje te buiten is gegaan. NRC schrijft:

In de statuten en het huishoudelijk reglement staat volgens de commissie dat alleen de ledenvergadering van de afdeling, en niet het partijbestuur, kan beslissen over deelname aan de verkiezingen. Door „een andere route dan de statuten” te kiezen heeft het SP-partijbestuur zich volgens de beroepscommissie schuldig gemaakt aan „het buitenspel zetten van democratische spelregels en democratisch genomen besluiten”.

De geroyeerde Rotterdamse oud-SP’ers noemen actie van het partijbestuur in een brief aan de partijraad ‘een grote schande’. Zij eisen het ontslag van ‘elke partijbestuurder die bij het nemen van de onrechtmatige besluiten betrokken is geweest’. Daaronder valt ook het enige Rotterdamse SP-raadslid Theo Coskun die eveneens lid is van het landelijk bestuur. Hij moet volgens de oud-leden zijn zetel inleveren.

Het SP-bestuur zegt kennis te hebben genomen van het snoeiharde oordeel van de eigen interne beroepscommissie, ‘maar is het er nog altijd niet mee eens’.