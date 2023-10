Internationale Rode Kruis waarschuwt: Zonder elektriciteit veranderen ziekenhuizen in Gaza in lijkenhuizen

12 okt. 2023 - 19:47

Waarom was Gaza nog afhankelijk van Israëlische electriciteit? Waarom heeft de regering van Palestina geen hoogspanningsleiding naar Egypte aangelegd? Waarom is de verhouding tussen Egypte en Gaza blijkbaar disfunctioneel? Als relatieve buitenstaander verbaast dit me: niet dat Israël Gaza afknijpt, maar dat Hamas niet in staat is om zich daar via Egypte aan te ontworstelen.