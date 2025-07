Internationale kritiek op Israël zwelt aan terwijl genocide in Gaza doorgaat

De internationale kritiek op de genocide in Gaza neemt toe nadat bekend werd dat 21 kinderen in 72 uur tijd zijn overleden aan ondervoeding. Volgens directeur Mohammed Abu Salmiya van het Shifa-ziekenhuis lijden 900.000 kinderen in Gaza honger, waarvan 70.000 ondervoed zijn. De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy noemde beelden uit het gebied "walgelijk" en "misselijkmakend", terwijl EU-buitenlandchef Kaja Kallas Israël opriep te stoppen met "het doden van mensen bij distributiepunten".