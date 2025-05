Internationaal Strafhof vleugellam gemaakt door pro-Israël sancties Donald Trump Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 305 keer bekeken • bewaren

De werkzaamheden van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag worden ernstig belemmerd door Amerikaanse sancties tegen hoofdaanklager Karim Khan. Sinds president Donald Trump in februari sancties oplegde, is Khan's e-mailadres geblokkeerd, zijn zijn bankrekeningen bevroren en kunnen Amerikaanse medewerkers van het hof niet meer naar de VS reizen zonder risico op arrestatie. Dat meldt AP.

De sancties werden ingesteld nadat rechters van het ICC in november arrestatiebevelen hadden uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant. Volgens de rechters zouden beiden mogelijk oorlogsmisdaden hebben begaan tijdens Israëls vernietigingsoorlog tegen Hamas in Gaza door humanitaire hulp te beperken en doelbewust burgers aan te vallen.

"De sancties verhinderen slachtoffers toegang tot gerechtigheid te krijgen," verklaart Liz Evenson, directeur internationale rechtspraak bij Human Rights Watch. Het hof kan nauwelijks basistaken uitvoeren, laat staan gerechtigheid nastreven voor slachtoffers van oorlogsmisdaden of genocide. Diverse niet-gouvernementele organisaties hebben hun samenwerking met het ICC stopgezet uit angst voor Amerikaanse vergeldingsmaatregelen.

De gevolgen zijn verstrekkend: Microsoft heeft Khan's e-mailadres opgezegd, waardoor hij moest overstappen naar een Zwitserse e-mailprovider, en zijn bankrekeningen in zijn thuisland het Verenigd Koninkrijk zijn geblokkeerd. Zes hoge functionarissen hebben het hof verlaten uit bezorgdheid over de sancties. Bovendien stagneert niet alleen het onderzoek naar Israëlische leiders, maar ook andere belangrijke onderzoeken, zoals dat naar oorlogsmisdaden in Soedan.

Trump beschuldigde het ICC in zijn sanctiebesluit van "illegitieme en ongegronde acties gericht tegen Amerika en onze nauwe bondgenoot Israël." Volgens Washington heeft het hof geen rechtsmacht over Israël. Netanyahu heeft de beschuldigingen van het ICC als "absurd" bestempeld, en het Israëlische parlement overweegt wetgeving die het aanleveren van bewijs aan het hof strafbaar maakt.

Dit is niet de eerste keer dat het ICC te maken krijgt met Amerikaanse sancties. In 2020 legde de vorige regering-Trump sancties op aan Khan's voorganger Fatou Bensouda vanwege onderzoek naar mogelijke misdaden in Afghanistan waarbij Amerikaanse militairen betrokken waren. President Biden trok deze sancties enkele maanden later in toen hij aantrad. Momenteel lopen er drie rechtszaken van Amerikaanse medewerkers en adviseurs van het hof tegen de regering-Trump, waarbij wordt aangevoerd dat de sancties hun vrijheid van meningsuiting schenden.