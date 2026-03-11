Intern onderzoek: Amerikanen bombardeerden zelf Iraanse meisjesschool (175 doden) Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 139 keer bekeken • Bewaren

De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor de dodelijke raketaanslag op een basisschool voor meisjes in de Iraanse stad Minab op 28 februari. Dat was al vastgesteld door onderzoekscollectief Bellingcat, maar blijkt nu ook uit een intern Amerikaans militair onderzoek. Dat meldt the New York Times. Bij de aanslag werde zeker 175 mensen gedood, van wie het merendeel kinderen. Donald Trump hield tot het laatste moment vol dat de raket afkomstig was van Iran zelf, wat niet mogelijk is.

De aanval werd uitgevoerd met een Tomahawk-kruisraket en zou gericht zijn geweest op een nabijgelegen marinebasis van de Islamitische Revolutionaire Garde. In plaats daarvan werd het schoolgebouw getroffen. De fout zou zijn ontstaan doordat militaire planners bij het US Central Command gebruikmaakten van verouderde gegevens. Het gebouw waarin de school gevestigd was, behoorde ooit tot het marinecomplex. Ruim tien jaar geleden is het gebouw ingericht als school, compleet met speelpleinen en een sportveldje. Dit hadden de Amerikanen moeten weten als ze hun eigen satellietbeelden sinds 2016 erop hadden nageslagen. Onderzoekers zeggen nu te willen achterhalen waarom de informatie door de Amerikanen nooit is bijgewerkt of geverifieerd.

Aartsleugenaar Trump zelf hield bij hoog en bij laag vol dat de aanslag een mislukte raketlancering van Iran zelf was. Daarbij probeerde hij zonder ook maar enig bewijs de ene na de andere leugen uit. Eerst was het een afgezwaaide Iraanse raket omdat "ze zoals bekend niet goed zijn met het afschieten van raketten", toen bekend werd dat het toch echt om een Tomahawk ging, kreeg Iran alsnog de schuld. Dit is onmogelijk, er beschikken namelijk maar vier landen ter wereld over deze Tomahawks: de VS, Australië, Groot-Brittannië en Nederland. Zelfs wanneer op magische wijze Iran een raket had kunnen stelen, ontbrak nog steeds de benodigde lanceerinstallatie. Het is niet voor niets dat verstandiger leden van Trumps regime, voor zover die er zijn, zich niet wilden uitlaten over wie de raket had afgevuurd.