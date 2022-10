Integriteitscollege Tweede Kamer: Thierry Baudet moet geschorst worden

De straf moet volgens het College worden opgelegd omdat Baudet en zijn mede-FvD’ers weigeren hun nevenfuncties, extra inkomsten en giften op te geven. Kamerleden zijn verplicht dit te melden in een openbaar register. Ondanks herhaalde verzoeken van een Kamermeerderheid, doen de Forummers dit niet. Baudet en zijn partij maken er geen geheim van geen boodschap te hebben aan het reglement van de Kamer en de Democratische rechtsstaat niet te erkennen.

Dinsdag wordt gestemd over het advies van het College. Een Kamermeerderheid van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt dienden eerder al klachten in tegen Baudet, dus de verwachting is dan ook dat deze partijen nu voor schorsing zullen stemmen. Als dit gebeurt, betekent het dat Baudet een week lang niet mag meedebatteren. Hij mag wel gewoon stemmen. Voor Jansen en Van Meijeren zou een berisping inhouden dat hen vriendelijk gevraagd wordt eventuele neveninkomsten alsnog te registreren.