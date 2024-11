Integreren, maar met welke waarden en normen dan? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 262 keer bekeken • bewaren

Het was vorige week weer een woest weekje voor alle mensen die in Nederland zijn komen wonen of nazaten zijn van immigranten. En die woestheid gaat nog wel even door, zo blijkt ook weer vandaag. 'Ze' kregen weer van alles de schuld. Ja, er waren ernstige rellen in 020. Heel ernstige rellen. Rellen, waarbij je, als je het geluid van de tv uitzette, dacht aan een gemiddelde ontmoeting tussen voetbalhooligans van 010 en 020. Vuurwerk, vernielingen, rennende jonge mannen. Iets waar al jaar en dag problemen mee zijn. Maar nu werd het opeens anders. Nu kreeg het opeens een heel politieke lading. Een lading die de slechtste kan van politiek laat zien.

Ondanks dat de onderzoeken naar wat er precies gebeurd is nog liepen en lopen, wisten een reeks politici precies wie de schuldigen waren. Het waren de moslims en Marokkanen. Natuurlijk weer de moslims en Marokkanen, wie anders? Dat was de conclusie, zonder ook maar af te wachten. En vervolgens maakte men direct de volgende stap. Het lag aan de integratie van die ‘nare’ types. Moslims en Marokkanen die het land uitgegooid moesten worden. Want men gaat haasje over als het om zondebokken aanwijzen gaat.

(Cynische modus aan) Maar die, voor schuldig aangewezen, moslims zijn toch helemaal geïntegreerd? Ze hebben zich helemaal aangepast aan de waarden en normen van de ‘autochtonen’. Ze doen precies wat 'Hollandsche' hooligans doen. Ze schelden, slopen, gooien met vuurwerkbommen en roepen racistische leuzen. Dat is toch heel normaal in onze samenleving? Ik hoef mijn telefoon maar op te starten in de ochtend en de racistische, haatdragende bagger komt me massaal tegemoet. Natuurlijk van mensen die zich super Nederlands noemen. Dus ik begrijp die roep om integreren dus helemaal niet. Nu zijn ‘ze’ aangepast aan de gemiddelde F-sider en anonieme reaguurder met malle vlaggetjes en hondenkoppen en dan is het weer niet goed. (cynische modus uit)

Ik vraag me echt af wat het einddoel is van al die verwensingen vanuit Den Haag. Wat willen die politici die zo ontzettend tekeer gaan uiteindelijk? Wat willen hun volgers bereiken met dat gedrag? Hoe ziet hun beeld van de samenleving er uiteindelijk uit? Geen journalist vraagt het ze. Bevreesd voor het antwoord?