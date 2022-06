Institutioneel racisme bij de Belastingdienst in één minuut uitgelegd

Het duurde even, maar het kabinet heeft nu dan toch erkend dat er in het toeslagenschandaal sprake is geweest van institutioneel racisme. Maar dan wel per ongeluk, bij de Belastingdienst konden ze er namelijk niet zo veel aan doen. En dus treft eigenlijk niemand blaam, blijft iedereen op z'n plek en gaat de dienst zo snel weer op oude voet verder dat ze er zelfs bij Talpa schande van spreken.

In het satirische tv-programma Even tot hier leggen Jeroen en Niels in een minuut nog eens uit wat er allemaal gebeurde.