Instagram-vriendelijke pug zo doorgefokt dat het 'geen normale hond meer' is

Brachycephale, of kortsnuitige hondenrassen – behalve pugs ook bijvoorbeeld bulldogs en boxers – worden speciaal vanwege hun uiterlijk gefokt. De pug is de laatste jaren fors in populariteit gestegen, niet in de laatste plaats omdat het diertje het erg goed doet als accessoire op sociale media. Influencers als Paris Hilton lieten zich al vroeg fotograferen met hun mopshondje, wat alleen al in het Verenigd Koninkrijk tussen 2005 en 2017 leidde tot een vervijfvoudiging van het aantal geregistreerde pugs.