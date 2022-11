Grote steden: inschrijving sociale huurwoning moet overal gelden

23 sep. 2017 - 9:32

@Bart N. Wij kunnen het uitstekend met onze buren vinden, maar wij houden van wat afwisseling. Maar buiten dat: Bij elke verhuizing loop je het risico ergens te komen waar je het bij nader inzien toch niet zo prettig vindt. Ook kunnen je omstandigheden veranderen waardoor je naar een goedkopere woning binnen dezelfde stad om moet zien. Neem dan bijv. Haarlem. Je schrijft je in via woningnet.haarlem. Dan sta je meteen bij 6 corporaties in de rij. Je bent dan niet alleen zoekende in Haarlem, maar ook in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Spaarndam, Vogelenzang, Zandvoort en Halfweg. (In 7 van de 9 plaatsen zal je echter niet snel een goedkoop huurwoninkje vinden!) Als je na zes of meer jaren wachten aan de beurt bent in Haarlem en een huis aanvaardt dan ben je dus je wachttijd in al die plaatsen kwijt. Het is dus zaak, om als je regiogebonden bent, je ook in te schrijven bij de 'plaatsen' er omheen. In dit geval dus Velzen, Hoofddorp e.d. Want moet je omzien naar een goedkopere woning dan heb je tenminste ook daar alvast wachttijd opgebouwd. Die inschrijvingen zijn trouwens helemaal niet zo duur, soms zelfs gratis of éénmalig een klein bedrag, €10,- à 15,-. bijv. Gezien het voorgaande houdt het systeem van grote regio's dus in dat je juist moeilijk binnen je eigen regio verhuist. Denk namelijk maar niet dat men maatregelen zal nemen die de wachttijd werkelijk verkorten. Zodra de wachttijden korter worden, zal men weer huurwoningen naar de koopmarkt overhevelen. Men heeft de woningnood nu eenmaal nodig om de huren hoog en de koophuizen onbetaalbaar te kunnen houden!