Inlichtingendiensten politie overtreden wet en houden hele bevolkingsgroepen in de gaten

8 feb. 2024 - 13:49

Niets nieuws wat betreft de inlichtingendiensten bij de politie. Ook al in de jaren zestig en zeventig hielden ze mensen in de gaten die oppositie voerden tegen de toenmalige fascistische regiems in Zuid-Europa (Spanje, Portugal en Griekenland) en de Marokkaanse dictatuur. Daarvan is b.v. zwart op wit bewijs gevonden in een dagboek van het z.g. Griekse Arbeidsbureau in Utrecht, dat werd bemand door handlangers van het Griekse "kolonelsbewind". Na een bezetting in november 1973 werd dat bureau gesloten.

