Inlichtingendiensten noemen Israël bedreiging voor Nederland

De Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft Israël voor het eerst opgenomen in de lijst van landen die een bedreiging vormen voor Nederland. Dat meldt The Rights Forum woensdag. In het nieuwe rapport ' Dreigingsbeeld Statelijke Actoren ' staat Israël naast Iran, Rusland en Turkije als land dat probeert de Nederlandse publieke opinie en politieke besluitvorming te beïnvloeden door middel van desinformatie.

Als concreet voorbeeld noemt het rapport het document dat na de rellen rond Maccabi Tel Aviv-hooligans in Amsterdam werd verspreid door een Israëlisch ministerie. Dit document, dat buiten officiële overheidskanalen werd gestuurd naar Nederlandse politici en journalisten, bevatte volgens de NCTV ongebruikelijke en onwenselijke informatie waarbij Nederlanders bij naam werden genoemd. BBB-leider Caroline van der Plas gebruikte dit document in november als 'bewijs' voor zogenaamde Hamas-banden van Nederlandse organisaties, wat leidde tot het aannemen van twee pro-Israëlische Kamermoties.

Daarnaast wijst de NCTV op bedreigingen van Israël en de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag, wat volgens de dienst de werkzaamheden van het hof kan schaden. Nederland heeft als gastland van internationale rechtsinstellingen een bijzondere verantwoordelijkheid, aldus het rapport. Opvallend is dat Israël niet wordt genoemd in de sectie over spionage, ondanks eerdere zorgen over Israëlische spyware en afluisterapparatuur die door Nederlandse diensten wordt gebruikt.