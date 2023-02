Inlichtingendiensten houden rekening met Russische sabotage van Nederlandse windmolens

20 feb. 2023 - 13:26

`Rusland probeert de windmolenparken, internetkabels en gasleidingen in de Noordzee in kaart te brengen.´ Hoeven ze niet te doen, dat weet een ieder die wat verder kan, of wil nadenken.🙄 Zeekaarten met die gegevens zijn gewoon te bestellen, sterker nog je moet ze aan boord hebben op papier, of tegenwoordig (ook) digitaal. Beide moet je wekelijks bijgewerken via de Notice to Mariners afkomstig van https://www.admiralty.co.uk/ In dit standaard boekwerk (moet je ook aan boord hebben) in de link, zie je de betekenis van wat in de Zeekaart wordt uitgewerkt zoals o.a. ook kabels en leidingen. https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/958719/International_Chart_1_Symbols_Abbreviations.pdf