Inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken ongecontroleerde AI: wat kan er misgaan? Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • Bewaren

Wat is het leven toch makkelijk geworden dankzij AI. Dat wil zeggen: als je tenminste in leven blijft. Want AI wordt inmiddels ook ingezet om met een druk op de knop duizend doelwitten uit te kiezen die gebombardeerd kunnen worden – al gaat dat natuurlijk af en toe verschrikkelijk mis. En een hallucinerende AI-bot ontketende dit jaar ook al bijna een oorlog tussen Amerika en China.

Tegen die achtergrond is het wellicht niet zo vreemd dat de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD, zich zorgen maakt over het ongecontroleerde AI-gebruik bij de AIVD en de militaire inlichtingendienst MIVD. Zo ontbreekt het centraal overzicht of een AI-beleid, meldt de NOS.

“Het risico is volgens de toezichthouder dat AI-systemen onbetrouwbaar kunnen zijn als ze verkeerd worden gebruikt. Omdat er geen goed overzicht is van het gebruik van AI, is het ook moeilijk voor de toezichthouder om te beoordelen of de diensten zich aan de regels houden.”

Het kabinet-Jetten wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De extra armslag is volgens minister Dilan Yesilgöz (Defensie, VVD) nodig “om sneller en gerichter te reageren op evidente tegenstanders”. Want wat kan er nou helemaal misgaan?

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