Inhalige bedrijven wakkeren de inflatie in Nederland aan

De inflatie in Nederland liep deze maand op naar 4 procent . Dat is een stuk hoger dan het gemiddelde in de eurozone. Maar waardoor wordt die inflatie veroorzaakt? Vaak wordt er met de beschuldigende vinger gewezen naar de gestegen lonen. Om die te compenseren moeten bedrijven hun prijzen weer verhogen.

“Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek stellen de economen dat de bedrijfswinsten sinds 2019 flink zijn gestegen. De winstquote – dat is de brutowinst, afgezet tegen de toegevoegde waarde die bedrijven leveren – bedroeg in Nederland vorig jaar 44 procent, tegen 40,7 procent in de EU als geheel. Die winstquote steeg hier sinds 2019 bovendien meer (4,3 procentpunt) dan in de andere EU-landen (1,4 procentpunt). De winstgroei wijt het FNV-duo er deels aan dat sommige bedrijven hun afzetprijzen meer hebben verhoogd dan hun inkoopprijzen zijn gestegen. (…) Volgens de FNV-economen zijn de gevolgen verstrekkend. Als de winstquote op het zelfde niveau zou liggen als in 2019, vielen de winsten 32,2 miljard euro lager uit. Met 32,2 miljard zouden bedrijven een loonsverhoging van 6,6 procent kunnen betalen, of hun prijzen met 4,4 procent verlagen.”