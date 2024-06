Ingrid Thijssen (VNO-NCW): ‘Handhaaf de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 319 keer bekeken • bewaren

Er moet ook in het nieuwe kabinet een speciale minister blijven voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dat zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW in de befaamde politieke podcast Betrouwbare Bronnen. In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet onder leiding van beoogd premier Dick Schoof wordt fors bezuinigd op Ontwikkelingssamenwerking. Volgens Thijssen blijkt nergens dat dit gedaan is op basis van een evaluatie van het beleid of een visie.

In de wandelgangen van de macht werd de afgelopen dagen gewaarschuwd dat de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wel eens zou kunnen verdwijnen. In een van de geopperde scenario’s zou handel worden ondergebracht bij een staatssecretaris op Economische Zaken en ontwikkelingssamenwerking bij de minister van Buitenlandse Zaken.

Thijssen doet een oproep aan de onderhandelende partijen PVV, VVD, NSC en BBB om dit niet te laten gebeuren. Volgens haar horen de twee onderdelen bij elkaar en is Buitenlandse Zaken de beste plaats. “En als je dat allemaal weer gaat verhuizen; dat leidt af en geeft een hoop gedoe.” De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd ingesteld door het kabinet Rutte II en bleef ook in Rutte III en IV. Op dit moment is die minister Liesje Schreinemacher (VVD).

“Internationale handel gaat ook over onze veiligheid, onze weerbaarheid. Dat is een levenslijn voor Nederland en dat verdient een minister die zich daar ook full time mee bezig kan houden. En niet een minister die het erbij doet of iemand op een lager echelon”, zegt Thijssen. “Juist in deze tijd waarin het geopolitiek allemaal ingewikkelder is geworden en nog zal worden. En het is belangrijk dat we ook aan ontwikkelingssamenwerking blijven doen. Uiteindelijk leidt hulp tot economische groei.”

Als gevolg van voorgenomen bezuinigingen op ambtenaren dreigt het nieuwe kabinet 34 diplomatieke posten te moeten schrappen. Thijssen noemt dit ‘echt heel zorgelijk’ voor de positie van Nederland in de wereld. “Ambassades en consulaten zijn zó belangrijk, juist ook voor onze internationale handel. Nederlandse ondernemers worden supergoed geholpen in het buitenland. En hoe belangrijk dat is: meer dan een derde van ons nationaal inkomen komt uit buitenlandse handel.