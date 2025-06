Ingrid Coenradie (voorheen VVD, Leefbaar, PVV) sluit zich aan bij Eerdmans (ex-CDA, LPF, Leefbaar, Forum)

Waarom wisselen politici op de uiterst rechterflank toch zo vaak van partij? Is het omdat ze altijd ruzie met elkaar krijgen, is het uit blinde ambitie of een combinatie van die twee?

Ingrid Coenradie, die eerder actief was voor de VVD en Leefbaar Roterdam, ruilt de PVV van Geert Wilders (ex-VVD) in voor JA21 van Joost Eerdmans (voorheen CDA, LPF, Groep Eerdmans-Van Schijndel, EénNL, Leefbaar Capelle, Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam).

In een interview met het AD haalt Coenradie uit naar Wilders. “Ik botste met Geert over zijn totaal idiote, ronduit gevaarlijke plan om het cellentekort op te lossen door acht man op één cel te zetten.”

Net als de andere PVV-bewindslieden wist Coenradie van toeten noch blazen. “Als u mij een jaar geleden had gevraagd wat de oplossing zou zijn voor dit vraagstuk, had ik ongetwijfeld gezegd: met vaker twee personen op een cel moet het tekort ondervangen kunnen worden”, zei ze in april tegen de Volkskrant. “Maar toen had ik nog nooit een gevangenis bezocht en nog nooit met gevangenispersoneel gesproken. Ik had eigenlijk helemaal geen idee.”