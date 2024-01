ING gaat door met financiering fossiele industrie: XR kondigt nieuwe A10-blokkade aan

10 jan. 2024 - 9:20

Of het blokkeren van wegen nu de juiste strategie is begin ik me wel wat af te vragen, maar de pijlen richten op financieele instellingen en mensen bewust maken dat daar de kern van veel milieu en sociale ellende zit is een goede zaak. De echte macht ligt tegenwoordig meer bij de financieele sector, dan bij de politiek daar moeten mensen goed van doordrongen worden.