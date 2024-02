Informatieproces na besluit NSC lijkt steeds meer op politieke variant van populair datingprogramma

10 feb. 2024 - 9:27

Het aureool dat de kiezer in en met al zijn onwetendheid met zich meedraagt is wel heel erg hardnekkig. Aldoor lees ik op de meest waarschijnlijke en onwaarschijnlijke plaatsen en in alle mogelijke bewoordingen dat de kiezer iets wil, wenst en nastreeft. De conclusie is dan steeds dat daarnaar geluisterd moet worden. Hoezo? Welke kiezer wordt er bedoelt? De kiezer zoals die gemodelleerd is naar de wil van de schrijver, de kijker, de commentator? Schiet toch op, napraterij is wel erg makkelijk, een echt gedegen analyse ben ik nog niet tegengekomen. Het is duidelijk waarom niet, die is namelijk niet te maken. Geen mens weet van de ander wat de werkelijke bedoeling van een keuze was, waarschijnlijk weet de kiezer dat ook niet van de eigen keuze. De kiezer kan zomaar lekker meepraten met de geopperde achtergronden van de eigen keuze. Niemand zal er iets tegenin brengen. Voor mij geldt maar een belangrijk feit. Als iemand kiest voor een partij die ondemocratisch is opgezet, met maar een lid en die haat, discriminatie als vlaggen in top heeft, dan ben je af, totaal af. Dan mis je een vermogen om wat fout is te herkennen en dan sta je aan de kant. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat politici met zo'n partij willen samenwerken, er mee willen praten. Al die partijen hebben geen ander motief dan dat deze zelf lijden aan een pre-fascistisch syndroom, om het voorzichtig uit te drukken. Dat soort partijen moeten buiten de cirkel van mogelijke kabinetsvorming gehouden worden.