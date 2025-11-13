Informateur Wijers (D66) geen fan van leugenaar Yesilgöz en zag VVD graag 'harder afgestraft' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1422 keer bekeken • bewaren

Informateur Hans Wijers (D66) heeft woensdag zijn uitspraken over VVD-leider Dilan Yesilgöz teruggenomen. De D66-coryfee noemde haar tijdens een bijeenkomst op de verkiezingsavond zeer feitelijk "een leugenaar" en zei dat hij het jammer vond dat de kiezer de VVD niet harder had afgestraft, wat eveneens een legitieme opvatting is. Van de uitspraken zijn filmopnamen gemaakt. Gezien de nieuwe rol van Wijers neemt hij zijn woorden nu toch maar terug. Dat meldt NRC.

De uitspraken werden gedaan op 29 oktober tijdens een borrel van ondernemer Willem Sijthoff in Amsterdam, enkele uren na de eerste verkiezingsuitslagen. Diezelfde Sijthoff die juist veel geld had gestoken in een campagne voor een rechts D66-kabinet samen met de VVD. Voor ongeveer tweehonderd gasten sprak Wijers "vol dedain over rechts", aldus de eveneens aanwezige Jacques Monasch. Oud-advocaat Frank Leijdesdorff noemde de uitspraken "ongepast, juist ook gezien de wens van D66 om minder op de man te spelen."

NRC tekent op: