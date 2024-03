Informateur Putters pleit voor 'programkabinet', Wilders uitgedaagd te stoppen met tieren op X Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 112 keer bekeken • bewaren

Kim Putters adviseert om een zogenaamd 'programkabinet' te vormen op basis van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat meldt ANP. Volgens Putters moeten PVV, VVD, NSC en BBB daar nu verder over gaan onderhandelen. Ook moet het akkoord wat Putters betreft, inmiddels oud-informateur, op brede steun in de Tweede Kamer kunnen rekenen. Oppositiepartijen zijn vooralsnog niet enthousiast

Putters bood donderdagmiddag zijn eindverslag aan aan Kamervoorzitter Martin Bosma. Tijdens de informatie moest hij concluderen dat een gewoon meerderheidskabinet op dit moment niet mogelijk is en een minderheidskabinet evenmin.

Het programkabinet, zoals Putters het noemt, is een vorm van extraparlementaire samenwerking. Hij vindt dat een "passende term" voor het kabinet dat volgens Putters het meest haalbaar is, gezien de gesprekken die met de vier partijleiders zijn gemaakt en het onderzoek dat hij naar kabinetsvormen heeft gedaan. "De Tweede Kamer moet zelf bepalen of ze die term ook wil overnemen."

Vertrekkend informateur Kim Putters raadt de onderhandelaars over een nieuw kabinet verder aan hun socialemediagebruik "tot een minimum te beperken". In zijn eindverslag hamert hij op het belang van onderling vertrouwen. Ook tijdens de gespreksronde onder leiding van Putters hielden de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zich verre van stil op het sociale medium X. Dat kwam de onderlinge verhoudingen niet ten goede. Nadat woensdag bleek dat voor NSC en VVD een harde eis was dat Wilders geen premier werd, en dat alle partijleiders plaatsnemen in de Kamer, tierde Wilders woensdag alweer dat die beslissing ongrondwettelijk was. Dat is niet zo.

D66-leider Rob Jetten is in elk geval niet onder de indruk van de bevindingen na de jongste formatieronde. "Tja, 114 dagen na de verkiezingen is het hoge woord er dan eindelijk uit: PVV, VVD, NSC en BBB gaan onderhandelen over 'een kabinet'", schrijft hij op X.