Informateur Putters meldt doorbraak: volgende stap naar uiterst rechts afbraakkabinet kan worden gezet Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 348 keer bekeken • bewaren

Wat informateur Kim Putters betreft kunnen PVV, VVD, NSC en BBB ‘een volgende stap in de formatie’ zetten. Wat die volgende stap exact inhoudt zei hij er niet bij, maar de vier partijen die het nu al maanden niet eens kunnen worden over een kabinet, kunnen nog even door. Dat meldt ANP.

Maandag en dinsdag kwamen de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB bijeen op het Hilversumse landgoed Zwaluwenberg. Daar werd getracht de formatie van een uiterst rechts kabinet nieuw leven in te blazen nadat Pieter Omtzigt (NSC) de andere drie partijleiders per sms had laten weten er geen zin meer in te hebben.

In de eerste fase van de informatie, onder leiding van informateur Ronald Plasterk, werd verkend in hoeverre de fascistoïde PVV bereid is zich te conformeren aan de grondwet. Wat daar de uitkomst van is, moet nog altijd worden opgehelderd.

"Ik ben nu zover dat ik conclusies kan gaan trekken en mijn verslag af kan gaan schrijven. Dat zal ik morgen doen", zei Putters dinsdagavond.