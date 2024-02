Influencer zwaarder gestraft dan daders dodelijke mishandeling Sanda Dia voor schenden van hun privacy

Een Belgische influencer is veroordeeld tot een geldboete van 800 euro, een schadevergoeding van 20.000 euro en een celstraf van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Hij maakte eind mei een video over de Reuzegommers die tijdens een ontgroenig de zwarte student Sanda Dia zo zwaar mishandelden dat hij overleed. Reuzegommers zijn leden van de elitaire studentenclub Reuzegom in Leuven. De 18 clubleden werden in mei 2023 onder meer veroordeeld voor onopzettelijke doding en mensonterende behandeling. Ze kregen elk een werkstraf en een geldboete opgelegd. De straf die de daders kregen is lager dan de straf die Nathan Vandergunst, bekend als Acid, nu krijgt opgelegd voor het schenden van hun privacy. Anders dan de mishandelaars heeft Acide nu ook een strafblad. In België barstte vorig jaar een storm van verontwaardiging los over de lage straffen voor de Reuzegommers. Er werd gesproken van klassejustitie.