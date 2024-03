Influencer verstoort 's nachts begraafplaatsen om schoonmaakmiddel te verkopen

Reclame is van oudsher al entertainment maar influencers trekken dat nog een stuk verder door. The Clean Girl, met meer dan 4 miljoen volgers op sociale media, verkoopt schoonmaakmiddelen en heeft een wel heel eh… aparte verkooptruc.

Rust in vrede is aan haar niet besteed. Ze gaat ‘s nachts naar begraafplaatsen en maakt daar, zonder toestemming te vragen, een willekeurige laatste rustplaats schoon die verwaarloosd oogt. Van dat proces maakt ze een grappig bedoeld filmpje en ze brengt het als een goede daad. Ze smult bijvoorbeeld van een cupcake en grossiert in wat platitudes.