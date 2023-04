Inez Weski aangehouden: verdacht van doorspelen informatie van en naar Taghi Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 941 keer bekeken • bewaren

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, is aangehouden. Ze wordt ervan verdacht als doorgeefluik te hebben gefungeerd voor haar cliënt. Uit ontsleutelde berichten zou blijken dat zij informatie doorspeelde. Daarmee zou ze misbruik hebben gemaakt van haar positie als advocaat.

De zoon van Taghi zou maffiabaas Raffaele Imperiale in augustus 2020 hebben laten weten dat het nog altijd mogelijk is om met hem te communiceren. Taghi wordt vastgehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Weski is niet de eerste advocaat van Taghi die opgepakt wordt. Eerder werd ook al Youssef Taghi, naast advocaat ook de neef van Taghi, gearresteerd. Youssef werd veroordeeld tot 5,5 jaar cel vanwege het doorgeven van berichten.

Het Parool schrijft: “Al op een zitting in juli 2022 in de zaak van Youssef Taghi werd sterk gesuggereerd dat ook Weski verboden informatie had doorgespeeld. Het OM erkende dat een besproken proces-verbaal over een ‘geheimhouder’ ging, maar Weski’s naam werd niet genoemd. De rechtbankvoorzitter gaf de strekking van het document weer: twee familieleden van Ridouan Taghi zouden in versleutelde gesprekken gesproken hebben over de mogelijkheid dat Inez Weski, de advocaat die Ridouan Taghi bijstaat in het Marengoproces, usb-sticks de EBI binnen heeft gebracht.”