Ineens maakte Rutte tijdens het gasdebat een bizarre opmerking

In de Tweede Kamer ging woensdagochtend het tweede deel van het Groninger gasdebat van start. Dinsdag hadden oppositiepartijen al het vertrek van Rutte geëist. Peter Kee vertelt hoe de premier meteen al aan het begin laar weten dat daar geen sprake van kan zijn. "Hij noemde vijf punten die hij zou gaan behandelen en de laatste luidde 'waarom dit kabinet niet opstapt', dus dan weet je het wel."

Niettemin trachtten de oppositiepartijen de premier in het nauw te drijven. Even leek dat te lukken toen Klaver met het rapport van de enquêtecommissie in de hand kon aantonen dat de premier niet de waarheid sprak. Rutte verzocht om een schorsing om overleg te plegen met ambtenaren en wist zich er vervolgens toch uit te redden. Van Jole: "Hij deed dat door de beschuldiging uit elkaar te trekken, een bekende tactiek. Het was alsof Klaver een tank in stelling bracht en Rutte eerst de rupsbanden er af haalde, daarna de geschutskoepel en loop om vervolgens te roepen waar is nu je tank?"

Kee merkt op dat Rutte in het debat terloops ineens een bizarre opmerking maakte. Hij zei tussen neus en lippen door dat met de opbrengsten van de gasmiljarden "allemaal hele mooie dingen" waren gedaan. "De oppositie ging er niet op in maar dit had kunnen ontploffen." Van Jole: "Het is alsof een gokverslaafde zegt ja ik heb al je spaargeld vergokt maar het waren toch leuke avonden".