Indrukwekkende toename grote wilde dieren in Europa door natuurbescherming Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 117 keer bekeken • bewaren

Wilde dieren die tot voor kort nog uiterst zeldzaam waren en soms zelfs bijna uitgestorven door de jacht en natuurverwoesting, maken een come back dankzij natuurbescherming. Dat blijkt uit het European Wildlife Comeback-rapport, een onderzoek in opdracht van Rewilding Europe, een organisatie die zoals de naam al aangeeft de terugkeer van wilde dieren nastreeft. Voor het rapport is sinds begin jaren '80 onderzoek gedaan naar 50 wilde dierensoorten in Europa, van bizons tot walvissen.

De terugkeer van de wilde dieren is meestal een gevolg van menselijk ingrijpen, niet alleen in de natuur maar ook om de vernietiging te stoppen, bijvoorbeeld door de jacht. Sinds de jacht op de wolf aan banden is gelegd, is de soort zich aan het herstellen. Hun aantal is met 17.000 dieren toegenomen. Ook vogels als de vale gier en de Dalmatische pelikaan herstellen zich goed.

„De overgrote meerderheid is hersteld dankzij menselijke inspanningen”, zegt Louise McRae van de Zoological Society of London (ZSL), een van de auteurs van het onderzoek. Hoewel McRae ziet dat de wereldwijde trends wat betreft biodiversiteit niet positief zijn, is dit rapport volgens haar erg bemoedigend. Het rapport laat zien dat dieren in het wild zullen terugkeren als ze de ruimte krijgen om te leven. Maatregelen zoals rechtsbescherming, het vergroten en verbinden van beschermde gebieden en het verminderen van jacht hebben een positieve invloed op de populatie van wilde dieren.

De zeearend bijvoorbeeld kent een toename van 445 procent door het verbieden van de jacht en het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. Er leven nu in Europa meer dan 12.500 paren. 28 paren leven in Nederland. Vijf jaar geleden waren dat er nog maar 10.