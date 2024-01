Indrukwekkend betoog in rechtbank van D66-burgemeester Ter Apel over aanhoudende crisis asielopvang Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 97 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Vertrokken D66-ministers kunnen een voorbeeld nemen aan partijgenoot Velema

Burgemeester Jaap Velema van de Groningse gemeente Westerwolde heeft voor de rechtbank in Groningen deze week een glashelder beeld geschetst over de maar niet opgeloste problemen in het vluchtelingenaanmeldcentrum in Ter Apel.

Als burgervader van een al jaren geplaagde bevolking van Ter Apel en omgeving, maar ook als verantwoordelijke burgervader voor de bewoners in het aanmeldcentrum, kon hij zijn indringende betoog niet zonder het tonen van gemeende emoties vertellen.

Door de vele media-aandacht kan dat bijna niemand zijn ontgaan. Een D66-bestuurder die oprecht staat voor zijn politieke functie en verantwoordelijkheid neemt en toont als dat menselijk en politiek ook vereist is. Of zijn pleidooi voor het ontlasten van het aanmeldcentrum in Ter Apel succesvol zal zijn, blijft uiterst ongewis.

De hoop is gevestigd op het aannemen van de Spreidingswet in de Eerste Kamer, waarin de huidige partijen die bij informateur Plassterk vergaderen over de rechtsstatelijkheid van Nederland een grote stemmenmacht vertegenwoordigen.

Ter Apel en andere gemeenten in de provincie Groningen, die noodopvang regelen voor vluchtelingen, hopen dat de solidariteit onder gemeentes en bewoners, die tot nu toe niet vrijwillig tot stand is gekomen, snel via het aannemen van de Spreidingswet kan worden afgedwongen.

Nederland verzuipt inmiddels bijna door de vele moeilijk oplosbare crisissen en problemen. Bij dit feitelijk simpele probleem van een uitbreiding van het aantal tijdelijke aanmeldcentra en de opvang voor vluchtelingen, is het door polarisatie en verdeeldheid nu al moeilijk om een goede oplossing te vinden. Dat doet voor oplossingen van alle overige crisissen die nu bekend zijn in de samenleving het ergste vrezen.