Indonesische verpleegkundigen onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald en uitgebuit

Indonesische verpleegkundigen worden naar Nederland gehaald om het personeelstekort op te vullen. Dat gebeurt echter onder valse voorwendselen, zo blijkt uit onderzoek van Nu.nl. De verpleegkundigen moeten veel meer uren werken dat afgesproken en krijgen niet de trainingen die wel beloofd zijn. De arbeidsinspectie en de IND hebben zich inmiddels op de zaak gestort.

De verpleegkundigen worden naar Nederland gehaald door Yomema (Your medical matchmaker) en hogeschool AVANS+. In Indonesië hebben de verpleegkundigen al een afgeronde mbo- of hbo-opleiding. Daarnaast hebben ze in het thuisland al een programma gevolgd van een half jaar in de Nederlandse taal en cultuur. In Nederland worden ze volgens de belofte opgeleid tot Bachelor of Nursing International, een internationale titel die overeenkomt met hbo verpleegkunde niveau 6.

Tot zover de theorie. De praktijk is anders, zo meldt Nu.nl:

De studenten werken geen 16 maar tot 40 uur per week. Maar doordat er 24 uur als stage-uren worden opgeschreven, krijgen ze daar niet voor betaald. En in plaats van klaargestoomd te worden voor managementfuncties in een ziekenhuis, houden de Indonesiërs zich alleen bezig met de uitvoering van ouderen- en thuiszorg. Van de beloofde 1.000 euro netto per maand blijft na woonlasten en reiskosten te weinig over om van te leven, zeggen studenten. En met hun klachten wordt niets gedaan.

En:

Op hun werkdagen hebben de studenten vaak 'gebroken diensten'. Ze hebben dan een ochtend- en avonddienst, met tussendoor drie uur vrij. "Maar als je geen auto en een lange reistijd hebt, moet je na de ochtenddienst op je werk blijven tot je avonddienst begint. Daardoor ben je mentaal veel langer aan het werk."

De verpleegkundigen die Nu.nl sprak zeggen allemaal “overwerkt, uitgebuit en aan ons lot overgelaten” te worden. Daarbij heerst er bij de verpleegkundigen grote onzekerheid over hun toekomst, omdat ze bij twee onvoldoende beoordelingen voor hun stage, terug naar Indonesië worden gestuurd.

De studenten laten ook weten dat hun overuren “verdwijnen”. Die zijn namelijk niet toegestaan. Officieel mogen ze met hun studentenvisum maar 16 uur per week werken en 16 uur per week stagelopen. Dit aantal wordt ruimschoots overschreden. Een dag later blijken die te veel gewerkte uren plots spoorloos in het registratiesysteem. Ook wordt de reistijd voor de verpleegkundigen niet in het dienstrooster opgenomen, waardoor de werkdagen erg uitlopen. Yomema heeft de verpleegkundigen geadviseerd een rijbewijs te halen. Dat moet wel op eigen kosten en mag niet op studie- of werkdagen.

RTV Drenthe deed ook onderzoek en schrijft:

Onder de blijvende studenten heerst nu onrust, want een aantal heeft al één onvoldoende beoordeling. Een tweede onvoldoende hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. Hun werk, studie en verblijf in Nederland zijn immers allemaal gekoppeld aan de beoordeling voor de stage. "Deze mensen zitten in een afhankelijkheidspositie en dat maakt ze gewoon heel kwetsbaar. Als je zo'n constructie als deze wilt, regel het dan goed. Dit kan gewoon niet. Zo ga je niet met mensen om", zegt Camara van der Spoel van FNV Zorg en Welzijn. "Je haalt niet mensen van zo ver om ze hier vervolgens in de steek te laten", vult haar collega Helga Tienkamp aan.

Nadat Yomema er lucht van kreeg dat de Arbeidsinspectie zich met de zaak bemoeide, vroeg het bedrijf de Indonesiërs “een positief geluid te laten horen”. Dat gebeurde niet. Een van de studenten zegt tegen Nu: “Dat gun ik ze niet. Ik wil dat dit bij ons ophoudt."

De IND verleent inmiddels geen studentenvisa meer voor nieuwe lichtingen. Dat laat de organisatie weten aan NU.nl. In elk geval niet zolang de arbeidsinspectie onderzoek doet. Die verwacht de resultaten na de zomer te kunnen bekendmaken.