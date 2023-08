Indiër plant oerwoud ter grootte van 1000 voetbalvelden Nieuws • 04-04-2012 • leestijd 2 minuten • bewaren

Jadav 'Molai' Payeng maakte levenswerk van het redden van bijzonder oerwoud

Ontbossing en verwoestijning is een grote bedreiging voor India. Er is weinig aandacht voor de achteruitgang van milieu en natuur in vergelijking tot de groei van de industrie. Toch kwam de jonge Indiër Jaday ‘Molai’ Payeng ruim dertig jaar geleden op het idee om zijn leven te wijden aan het bouwen van een bos. Op zijn zestiende begon hij eigenhandig bamboezaadjes in de droge zandgrond te planten. Ruim dertig jaar later is het bos uitgegroeid tot een rijk ecologisch oerwoud waar zelfs bedreigde diersoorten zich thuisvoelen.

Molai bouwde in dertig jaar tijd een bos ter grootte van 500 hectare, zo’n 1000 voetbalvelden groot, meldt de Times of India vandaag. Het bos vlakbij Assam kreeg rond 1979 te maken met vele overstromingen waardoor slangen het droge land op werden gespoeld en overleden.

De slangen overleden door de hitte omdat ze geen bescherming kregen van bomen. Ik waarschuwde het bosbeheer, maar zij zeiden dat er niets zou groeien in die droge zandgrond, maar ze vroegen me of ik er bamboe wilde planten. Het was pijnlijk, maar toch deed ik het. Er was niemand die me hielp”, vertelt de nu 47 jaar oude Molai aan de Times of India

Molai plantte er ook andere soorten bomen en verplaatste populaties rode mieren naar het oerwoud waardoor er een ecologie tot stand kwam. Inmiddels groeien er duizenden verschillende bomen. Het ‘Molai oerwoud’ is nu zelfs de habitat geworden van bedreigde diersoorten zoals de één-hoornige neushoorn en de Bengaalse tijger.

De Asian Age schrijft dat Payeng zijn hele leven heeft toegewijd aan het bos. Hij leefde er geïsoleerd sinds zijn tienerjaren, plantte iedere dag nieuwe bomen en gaf ze water. Molai woont nog steeds in het bos en onderhoudt zijn familie met de verkoop van buffelmelk.