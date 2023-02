Indiase autoriteiten doen inval bij BBC na docu over massamoord op moslims

14 feb. 2023 - 15:13

"Modi verwijt de BBC een “koloniale manier van denken” " Modi is natuurlijk geheel verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten, maar het is zeker dat de Britten in India veel onheil hebben aangericht. Het zal ook niet eenvoudig geweest zijn met al die religies. Fricties tussen Hindoes en Moslims maakten het koloniaal bewind soms lastig. Ik moet denken aan een passage uit A Passage to India van E.M. Forster: "Mohurram was approaching, and as usual the Chandrapore Mohammedans were building paper towers of a size too large to pass under the branches of a certain pepul tree. One knew what happened next; the tower stuck, a Mohammedan climbed up the pepul and cut the branch off, the Hindus protested, there was a religious riot, and Heaven knew what, with perhaps the troops sent for. There had been deputations and conciliation committees under the auspices of Turton, and all the normal work of Chandrapore had been hung up. Should the procession take another route, or should the towers be shorter? The Mohammedans offered the former, the Hindus insisted on the latter. The Collector had favoured the Hindus, until he suspected that they had artificially bent the tree nearer the ground. They said it sagged naturally. Measurements, plans, an official visit to the spot. But Ronny had not disliked his day, for it proved that the British were necessary to India; there would certainly have been bloodshed without them." En zo overtuig je jezelf ervan dat je op het juiste spoor zit.