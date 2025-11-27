IND levert Afghaanse vrouwen uit aan Taliban wegens 'niet westers' genoeg Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 194 keer bekeken • bewaren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst houdt vast aan de uitzetting van drie Afghaanse vrouwen, hoewel zij onder het bewind van de Taliban geen leven meer zullen hebben. De dienst oordeelt dat de vrouwen zich kunnen aanpassen aan het Taliban-regime omdat ze niet 'verwesterd' genoeg zouden zijn en zich vooral met huishoudelijke taken bezighielden. Dat meldt Nieuwsuur.

"Omdat u in Nederland naar buiten durft te gaan, durft te werken en hier de kans hebt om onafhankelijk en zelfstandig te worden, maakt nog niet dat u zich niet kan conformeren aan de leefregels van de Taliban", is te lezen in het besluit van de IND dat Nieuwsuur heeft ingezien.

De beslissing is extra bizar omdat Nederland juist zelf een internationale procedure startte tegen Afghanistan wegens schending van het VN-Vrouwenverdrag. Demissionair minister Van Weel (VVD), verantwoordelijk voor zowel Buitenlandse Zaken als Asiel en Migratie, wil deze vrouwen nu wegsturen terwijl zijn eigen ministerie tegelijk het Taliban-regime veroordeelt.