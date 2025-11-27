IND levert Afghaanse vrouwen uit aan Taliban wegens 'niet westers' genoeg

De Immigratie- en Naturalisatiedienst houdt vast aan de uitzetting van drie Afghaanse vrouwen, hoewel zij onder het bewind van de Taliban geen leven meer zullen hebben. De dienst oordeelt dat de vrouwen zich kunnen aanpassen aan het Taliban-regime omdat ze niet 'verwesterd' genoeg zouden zijn en zich vooral met huishoudelijke taken bezighielden. Dat meldt Nieuwsuur.
"Omdat u in Nederland naar buiten durft te gaan, durft te werken en hier de kans hebt om onafhankelijk en zelfstandig te worden, maakt nog niet dat u zich niet kan conformeren aan de leefregels van de Taliban", is te lezen in het besluit van de IND dat Nieuwsuur heeft ingezien.
De beslissing is extra bizar omdat Nederland juist zelf een internationale procedure startte tegen Afghanistan wegens schending van het VN-Vrouwenverdrag. Demissionair minister Van Weel (VVD), verantwoordelijk voor zowel Buitenlandse Zaken als Asiel en Migratie, wil deze vrouwen nu wegsturen terwijl zijn eigen ministerie tegelijk het Taliban-regime veroordeelt.
Rechtsgeleerden stellen dat een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit oktober 2024 eigenlijk betekent dat geen enkele EU-lidstaat vrouwen naar Afghanistan mag terugsturen. De IND interpreteert die Europese uitspraak anders en meent dat Nederland vrouwen op basis van discriminatie asiel kán verlenen, maar niet hoéft te doen. Een van de getroffen vrouwen is 79 jaar oud en vluchtte vijftien jaar geleden nadat de Taliban haar dochter dreigde mee te nemen. De rechtszaken van de vrouwen worden in februari opnieuw behandeld.
Meer over:actueel, afghanistan, taliban, ind, extreemrechts kabinet, vrouwenrechten
