IND laat tientallen asielzoekers in Ter Apel op een stoel slapen

18 mei 2022 - 17:51

Eerste reacties vanuit VVD-kring: - kom kom, Nederland is op alle ranglijsten het allerbeste, meest comfortabele, en gezondste land van de hele wereld, ooit! - maar dat zijn toch comfortabele stoelen waarin het goed slapen is, daar bij die AZCs? Eerlijk gezegd: wij van de VVD zijn het gewoon om dagelijks een keer of drie lekker in te dutten in onze eigen zetels, als we bij vol daglicht wat vermoeid zijn geraakt door ons gebruik van goede wijn of champagne met een Cubaanse sigaar erbij... na zulke power-naps vergeten we altijd ook helemaal wat er nog mis is aan ons eigen gedrag, en in de rafelrandjes van dit geweldige Nederland... want Nederland is toch af? Dat schrijft het NRC regelmatig, en dan weet je dat het klopt! - die gelukzoekers, die zwervers, die hopsen van land naar land, om uiteindelijk mee te kunnen eten uit de grote pot, daar waar dat het fijnste is. Kijk, in onze optiek is iedereen geheel verantwoordelijk voor zijn eigen ellende - en als je migrant bent, dan heb je alleen maar van jongs af aan de verkeerde keuzes gemaakt, ja toch, niet dan? (Aldus berichten vanuit de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, mede mogelijk gemaakt door jarenlange substantiële ondersteuning van PvdA, CDA, ChristenUnie, D66, Groen Links, PVV, FvD, en andere verworden kiesverenigingen.)

1 Reactie