Incelfluencer Andrew Tate aangeklaagd voor verkrachting en mensenhandel

De Brits-Amerikaanse incel-influencer Andrew Tate is in Roemenië formeel aangeklaagd voor verkrachting, mensenhandel en het vormen van een criminele organisatie met als specifiek doel het uitbuiten van vrouwen. Ook Tates broer Tristen en twee Roemeense handlangsters zijn aangeklaagd.

Volgens de aanklagers hebben de gebroeders Tate al in 2021 in Engeland een criminele organisatie opgezet. Ze zijn vervolgens uitgeweken naar Roemenië in de veronderstelling dat ze daar makkelijk weg konden komen met hun misdaden. Tate heeft herhaaldelijk in video’s opgeschept dat zijn geld ervoor zorgde dat hij boven de wet kon leven. In de Roemeense hoofdstad Boekarest zou Tate jonge vrouwen tegen hun wil hebben vastgehouden en uitgebuit. De vrouwen werden onder meer misbruikt door pornografisch materiaal te maken voor een betaalsite.

De vier werden eind vorig jaar in Roemenië opgepakt. In het geval van Andrew Tate gebeurde dat na een online ruzie met klimaatactiviste Greta Thunberg die hij niet wist te winnen. In een kleinzielige video van zichzelf gaf hij per ongeluk zijn locatie prijs. Na enkele maanden in de cel werd het viertal in huisarrest geplaatst.