Inaugurele rede Trump gelekt Opinie

Op Facebook circuleert de ruwe versie van de speech die de Amerikaanse president bij zijn inauguratie wilde houden. Niemand weet of de tekst bewust is gelekt of dat het om een grap gaat. Volgens Facebook is dat niet relevant en is in principe alles waar.

Alles wat telt, is geld. Met die zin gaat de speech van start. Ik citeer: “Oorlogen en andere problemen lossen we met een deal op, handjeklap, net als op de markt. Geen gezeik, iedereen rijk (‘no whining, just winning’), tenminste, als je niet buiten de boot valt. Dan heb je pech gehad. Had je maar niet werkloos moeten worden. En ziekte is geen excuus, het is een teken van zwakte en zwakke mensen worden nooit rijk. Die vallen buiten de boot.

Er vallen veel mensen buiten de boot. Dat hoort bij het leven. Wie niet werkt, krijgt geen geld. Dat is een natuurwet. Dan val je buiten de boot. Wie werkt, blijft in de boot en vaart met ons mee, met Elon, Mark en mij. Ik ben de kapitein, Elon en Mark bepalen de koers, ik sta aan het roer. Zo is het op een boot.

Het gaat om welvaart. Wie wil er nu geen welvaart? Ik ken mensen die willen windmolens neerzetten en geen welvaart. Ze vallen natuurlijk ook buiten de boot, net als de sukkels die denken dat ze de waarheid in pacht hebben en pleiten voor factchecken. Elon en Mark hebben wel andere dingen aan hun hoofd dan fatctchecken. Mensen die willen factchecken, ga je gang. Die mensen vallen wel buiten de boot. Waarom? Ze denken niet aan geld, aan winst, aan optimaliseren, ze denken allen aan feiten die waar moeten zijn. Daarvan gaat de schoorsteen niet roken. Zo is het nu eenmaal.

Wie niet met ons meevaart, die verzuipt. Onze boot is de ark van Noach anno 2025. Wij maken de wereld weer groot en leefbaar voor mensen die mee willen varen. Geld regeert de wereld, dat is een natuurwet. Ik weet namelijk wat geld is. Ook Elon en Mark weten wat geld is. Laat ons maar gaan. Persvrijheid? Ik zeg altijd, de pers is ontworpen om biljetten te drukken en niet geschikt voor kranten of boeken. Wie heeft die nog nodig? We hebben onze digitale kanalen en daar staat alles op wat je wilt weten. En wij passen geen censuur toe. Laat het verspreiden van informatie maar aan Elon en Mark over. Dat zijn de beste informatieverspreiders van de wereld. We maken samen een wereld die niet eerder heeft bestaan. Stap in of verzuip. Het is aan jullie. Vae victis.”